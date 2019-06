Erlebnisstadt Erfurt

Doch auch für alle die, die lieber trockenen Fußes unterwegs sind, hat die Stadt einiges zu bieten. Auf den Spuren von Luther, durch romantische Park und Gärten, vorbei an der alten Universität, eine kleine Rast in einer der zahlreichen Biergärten, alles ist möglich.Aber auch die, die es gern mal nicht so ruhig mögen, die kamen an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten.Gleich zwei Supershows wurden auf dem Domplatz geboten. Tausende Zuschauer waren gekommen, um am Freitag die "Kelly Family" zu erleben, die mit ihrer temperamentvollen Musik die Zuschauer voll in ihren Bann zog. Am Samstag sang sich dann der "Meister des Schlagers" Roland Kaiser, wie immer, in alle Herzen, weckte so manche Sehnsucht und verteilte tausend Lächeln, jedenfalls war mir wieder einmal klar, was Musik alles so vermag.(Mit der Bildauswahl der Konzerte habe ich mich zurückgehalten.)