Ein Sommer in Erfurt

Zahlreiche Besucher nutzen am Wochenende das schöne Herbstwetter, um noch einmal all die Farbenpracht auf der Erfurter BUGA zu genießen und als würden es auch die Blüten auf der ega spüren, reckten und streckten sie sich mit aller Kraft der Sonne entgegen.Der Herbst hatte allerdings schon so manche Blüten gekennzeichnet, doch die Rosen ließen sich davon nicht beirren.Wenn auch die Dahlien besonders in den letzten Wochen im Mittelpunkt standen, die Rosen lockten noch immer mit ihrem Duft und ihrer Schönheit und signalisierten, wer die wahre Königin der Blumen ist.