Ein Park entlang der Gera

Zwei bereits bestehende Grünanlagen wurden durch einen Grünzug miteinander verbunden.Zahlreiche Bäume wurden gepflanzt, Spiel- und Sportanlagen laden zum Bewegen ein und zum Ausruhen stehen zahlreiche Sitzgelegenheiten zur Verfügung.Für alle die es mögen, kann das Wassertreten probiert werden und für die Radfahrer gibt es unendlich viele Möglichkeiten auf den vielen glatten Radwegen dahin zu sausen, na ja und das tun sie auch, ob Jung ob Älter.Die Bürger der Stadt haben diese Anlage ganz schnell ins Herz geschlossen, bietet sie doch auch für die Spaziergänger gemütliches Bummeln entlang der Promenade und am neu geschaffenen See.Natürlich ging, wie immer, auch meine Fantasie spazieren und ich sah mit geschlossenen Augen Damen mit Sonnenschirmchen flanieren und höfliche Herren im Frack nebenher, dachte an ein Spitzweggemälde bis mich jemand in die Wirklichkeit zurückholte und mich fragte, ob auf der Bank noch ein Plätzchen frei wäre.Eine ältere Dame die sich freute, jemand zum Plaudern gefunden zu haben.Noch spenden die gepflanzten Bäumchen in der neuen Parkanlage keinen Schatten, doch wie reizvoll wird das Parkgelände einmal aussehen, wenn sie üppig blühen, und das ist nun kein Traum, das wird sicher einmal so sein.