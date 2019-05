Der Garten der Bäume

200 verschiedene Arten von Gehölzen wachsen dort, deren Bestand durch Spenden der Bürger, Institutionen und Unternehmen ständig erweitert werden konnte.Beim Bummel durch den Park erhält der Besucher gleichzeitig auch einen kleinen Einblick in die Stadtgeschichte.Da steht das Hannoversche Denkmal, das an die Schlacht bei Langensalza erinnern soll und die Gottesackerkirche aus dem Jahr 1734, die heute als Konzertkirche "St. Trinitatis" genutzt wird.Besonders reizvoll ist der Garten im Frühling, wenn Tausende Frühblüher den Park in ein Blütenmeer verwandeln.Leider kam ich ein paar Tage zu spät, doch hier und da konnte ich noch etwas von der Blütenpracht entdecken.