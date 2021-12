Der etwas andere Advent

In diesem Jahr kann man dort die Adventszeit einmal ganz anders erleben, das ermöglicht die Installation der Düsseldorfer Künstlergruppe AREA COMPOSER.Mit dem Klangbild SILENCE erlebt der Besucher die Augustinerkirche auf eine besonders intensive Weise.Fensterbögen und steinerne Reliefs werden in ständig wechselndes farbiges Licht getaucht, Bilder entstehen, man wird in eine Fantasiewelt entführt undKlangkompositionen vermitteln eine innere Ruhe.Ein besonders schönes Erlebnis in dieser doch so aufregenden Zeit.Bis zum 31.12. kann man, von Mittwoch bis Sonntag von 16 bis 19 Uhr, 30 Minuten, dieses Klangbild erleben und eintauchen in eine andere Welt, in einen anderen Advent.