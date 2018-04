Das höchste Kettenkarussell der Welt

80 Meter hoch erhebt sich "The Flyer" über den Platz und erstrahlt in allen Farben am abendlichen Himmel.Schon ein beeindruckendes Schauspiel und es soll, von dort Oben, einen faszinierenden Ausblick auf Erfurt geben.Noch bis zum 15. April biete sich dazu die Möglichkeit.