Blütenpracht und Blütenzauber

Blüten in Hülle und Fülle, mitgebracht von vielen Gärtnereien, waren an vielen Ständen zubewundern und natürlich auch zu erwerben.Der große "Spezialgartenmarkt" bot alles das, was das Gärtnerherz erfreut.Wie bestellt strahlte die Sonne, der blauen Himmel spannte sich über den Parkund fast hätte man glauben können, es sei schon Sommer.Wem all die Blütenpracht noch zu wenig erschien, der bummelte durch die Pflanzenschauhäuser und erfreute sich zusätzlich an den flatterhaften Schönheiten im Schmetterlingshaus.Übrigens ein Tipp für alle die, die der Erfurter ega einen Besuch abstatten möchten:Ende April ist Blütezeit im Japanischen Garten.