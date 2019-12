Blüten und Holz

Immer zu einem bestimmten Thema und in diesem Jahr dreht sich alles um das Thema:"Holz und Traditionen".Holzbildhauer haben ihre Arbeiten zur Verfügung gestellt und Floristen haben sie fantasievoll in Blüten und anderen Naturmaterialien eingebettet, umhüllt und ihnen somit einen zusätzlichen Reiz verliehen.Der Betrachter kann sich von diesen weihnachtlichen Bildern verzaubern lassen und diese Ausstellung entführt den Besucher wirklich in eine aumwelt abseits des weihnachtlichen Markttrubels.Bis zum 26.12.2019 kann diese Ausstellung besucht werden.