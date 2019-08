An der Saale hellem Strande .....

und dort gibt es auch das Städtchen Saalfeld, in dem es viel Interessantes zu entdecken gibt, jedoch mein heutiges Ziel war das29. "Detscherfest".Detscher sind ein Kartoffel-Gebäck, gehören zur traditionellen Thüringer Küche und die Saalfelder lieben diese Speise ganz besonders, deshalb treffen sich in jedem August auf dem Marktplatz Vereine und Parteien und backen Detscher.Da wird Teig geknetet, ausgerollt, geschnitten und direkt auf einer Herdplatte eines Kohle-Küchenherdes ohne Fett goldbraun gebacken.Die gebackenen Detscher werden mit einer Milch-Buttermischung bestrichen und mit Zucker und Zimt bestreut.Das schmeckt köstlich, ich habe sie probiert.Natürlich gibt es auch unterschiedliche Varianten: Mit Apfelmus oder auch mit Frischkäse.Einst galt es als das "Arme-Leute -Essen " und es gab Malzkaffee dazu.Jedenfalls hat Thüringen nicht nur die Bratwurst sondern auch die Detscher.Wer Lust auf Detscher hat hier ist das Rezept:Eine beliebige Menge frisch gekochter Pellkartoffeln zerdrückt mit einem rohen Ei aufca. 500 gr. Kartoffeln vermengen, Mehl unterkneten bis ein Teig entsteht der nicht klebt und ausrollbar ist. Ausgerollt bis zu einer Stärke von 3 bis 4 mm schneidet man Rechtecke 8x12 cm, ja und dann auf die Herdplatte, falls man so einen Ofen hat, wenn nicht, na da findet man auch eine Lösung.