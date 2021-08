Allerlei Überraschungen

Dort angekommen begrüßte mich widererwartend die Sonne und hielt mir, den ganzen Nachtmittag, die Treue.Was für ein Glück und so gab es für mich in diesen Sonnenstunden viele Überraschungen.Während es auf der Parkbühne eine Modenschau von besonderer Art gab, stolzierten Fabelwesen durch das Blütenreich.Künstler vom Stelzentheater „Skaramouche“ aus Brasilien zeigten Mutter Natur im Gleichklang mit dem Feuer.Aus Brasilien stammt auch der Prinzessinnenbaum der viele Knospen hatte, doch ich entdeckte die erste zauberhafte Blüte.Wer nun bisher dachte, dass alles was mit Prinzessinnen zu tun hat Rosa ist, den muss ich jetzt enttäuschen; denn die Blüte zeigte sich in einem wunderschönen zarten blauen Ton.Im Rosengarten blühte an diesem Nachmittag noch so manche Rose und duftete süß, jedoch einige verabschiedeten sich leider schon wehmütig.Dafür ragten die Dahlien stolz und prächtig in üppiger Pracht der Sonne entgegen und in der Glashalle war ich ganz verzaubert von den Blüten der Fuchsien.Beheimatet in den warmen Gebieten von Südamerika und in Mexiko, kamen die Fuchsien im 18. Jahrhundert nach Europa. In Kalifornien und England gelangten Züchtern neue Sorten und in diesen Ländern blühen sie auch im Freien, was bei uns in Deutschland, aufgrund klimatischer Bedingungen leider nicht möglich ist.Übrigens, die Damen bei der Modenschau zeigten nicht etwa schon Wintermode, nein, es waren mystisch Perücken aus Gräsern, angelehnt an Geschichten über Frauen, die einst in den Auenwäldern von Magdeburg, liebevoll auch die Baumhelfer genannt, die Natur vor unliebsamen Eindringlingen schützten. Was für eine wunderbare Idee von dem Team.Wünsche allen Lesern ein ruhiges und sonniges Wochenende.