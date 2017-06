Schulsysteme in Bayern und Hong Kong im Vergleich

Pressemitteilung des Rhabanus-Maurus-Gymnasium St. Ottilien

des Schulwerks der Diözese Augsburg



Der Schulleiter des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums Michael Häußinger lädt alle

Bildungsinteressierten zu einer Diskussion über internationale Schulsysteme ein.



Die Veranstaltung findet am 28. Juni 2017 von 19 bis 22 Uhr im Festsaal des Tagesheims des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums statt. Der Höhepunkt des Abends wird die Podiumsdiskussion unter der Moderation von Dr. Thomas Goppel (MdL) sein.

Die Diskutanten sind unter anderem Alison Lo (Reg. v. Hong Kong), Peter Kosak (Direktor Schulwerk Augsburg), Heinz Durner (OStD), Thomas Hochleitner (OStD, ISB), sowie Mitinitiator René Leibold.



Zitat Michael Häußinger: „Ich freue mich auf einen interessanten Abend mit unseren

hochkarätigen Gästen. Insbesondere die Tatsache, dass die Regierung von Hong Kong mit Frau Lo vertreten ist, ehrt uns in besonderer Weise.“



Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.