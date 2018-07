Erdinger Sautrogrennen in der THERME ERDING

Erding : Therme Erding |

Beim 5. ERDINGER Sautrogrennen am 18. August in der VitalTherme & Saunen (ab 16 Jahren, textilfrei) wird wieder viel geboten: Auf dem See der VitalTherme & Saunen paddeln sechzehn 4er-Teams in den rustikalen Holz-Gefährten um die Wette, um den glorreichen Sieger zu ermitteln.



Jeder Teilnehmer erhält einen Tageseintritt Thermenwelt gratis und darf neben der Prämierung des Turniersiegers auch auf Preise für Kostüm oder Teamname hoffen.

Am Austragungsort – Strand der VitalTherme & Saunen – unterhält Partner Radio Gong 96.3 mit Live-DJ, gute Laune-Sommerhits und mitreißender Moderation. Und zusammen mit dem Partner, Trog- und Preissteller ERDINGER Weissbräu wird der perfekte Rennrahmen geschaffen. Die besten Paddler dürfen sich auf erfrischende Weißbierdusche, 10 Kästen Erdinger Weißbier für den Durst nach dem Sport sowie Reise- und Eintrittsgutscheine freuen.



Zum Event anmelden kann sich jeder (ab 16 Jahren) ab dem 23. Juli auf www.radiogong.de



Die Kombination aus Sommertag, Bewegung, Teamgedanken und einem attraktiven Programm an einem ungewöhnlichen Ort – das ist das ERDINGER Sautrogrennen! Mitmachen oder zuschauen, es lohnt sich in jedem Fall!



Am Eventsamstag gelten die regulären Öffnungszeiten und Eintrittspreise der VitalTherme & Saunen. Mehr Informationen unter www.therme-erding.de/sauna-wellness/