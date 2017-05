The Power of Love – Romantik unter Palmen in der THERME ERDING

Erding : Therme Erding |

Am 20. Mai erleben Sie Gänsehautmomente in der VitalTherme & Saunen. Die renommierten Musiker der Bigband „Fink & Steinbach“ präsentieren ab 18 Uhr mit ihren internationalen Gesangssolisten Sophia Anderson und Sandro Luzzu die schönsten Love Songs. Chris Kiliano und Partnerin zeigen ihre Duo-Akrobatik „The Power of Love“ in acht Metern Höhe unter der erleuchteten Saunakuppel. In der Finnenstube werden u.a. „Symbols of Love“ aus Heilkreide zu ätherischen Aromen gezeichnet: Eine duftende Rosenmaske versüßt den Aufguss in der 70°C warmen Meditationssauna. Und in der Kelten-Thron-Sauna des Stonehenge performt ein Paradise Guide-Paar „ihre“ Liebesgeschichte im musikalisch untermalten „The Power of Love“-Fahnenaufguss. Also Saunatuch und den Liebsten einpacken und „Power of Love“ genießen.



Tickets:

29,00 € für 2 Stunden

35,00 € für 4 Stunden

44,00 € Tageskarte

+4,00 € für Wochenende und Feiertage

+1,50 € Verlängerung je angefangene 1/2 Stunde



Öffnungszeiten:

10:00 Uhr bis 23:00 Uhr Montag – Freitag

09:00 Uhr bis 24:00 Uhr Samstag VitalTherme & Saunen

09:00 Uhr bis 23:00 Uhr Sonn- und Feiertag

09:00 Uhr bis 01:00 Uhr Lange THERMENWELT-Nacht



Weitere Informationen unter:

www.therme-erding.de



