Weihnachten – Ein Fest der Familie

Wenn die Liebsten sich unterm Christbaum dann versammeln und wie in alter ZeitWeihnachtslieder singen dann kommt auf die Weihnachtsstimmung die uns alle so sehr freut!Und wir feiern die Geburt des Kindes, das einst in einem Stall ward geboren!Das die Welt erlöst, die doch, wie wir glauben, war verloren!Und wir hoffen auf neues Leben und auf eine bessere ZeitDass erlöst wir werden, aus so manchem Leid!Und wir wissen, dass die Tage langsam wieder länger werden!Dass durch der Sonne Kraft neues Leben kommt auf Erden!Und wir denken an so viele Menschen die hungern oder gar viel Leid ertragenWir hoffen, dass alles besser wird, in des Neuen Jahres TagenAuch für die Tiere und die Pflanzen die auf Erden doch unsere Mitbewohner sindSetzen wir uns ein, denn nur wer alle Lebewesen achtet, der gewinntWir haben gespendet, dass der Hunger auf Erden bekämpft werden kann!Denn an Weihnachten, so glauben wir, fängt eine neue Zeit, die besser werden soll, dann an!Wir sollen auch allen Groll und Hass begrabenUnd uns erfreuen vielleicht auch kleine Geschenke für uns und ganz kleine Gaben!Frieden für die ganze Welt, den soll es jetzt doch geben!Und für alle Menschen und Tiere auch das Recht auf gutes Leben!Denn an Weihnachten das ist doch offen, auch das Himmelstor!Ein gnadenreiches Weihnachtsfest – das wünscht euch allen Euer Dichter Lui van de Moor(e)