Virtual Reality-Schnorcheln in der Therme Erding

ist die weltweit erste- eine unglaubliche Erfahrung für alle Sinne. „Die Besucher waren völlig begeistert von diesem einzigartigen Erlebnis, weshalb wir das Schnorchelabenteuer für alle VR-Fans imerneut anbieten.“, so Franziska Schmid, Assistenz der Geschäftsleitung des Wellenbads.Beim VR-Snorkling lassen sich die Gäste auf eine spannende Reise durch die Weltmeere mitnehmen. Inmitten von atemberaubenden Korallenriffen, Schiffwracks und Unterwasser-Höhlen erforschen die Besucher exotische Plätze – und das in der Therme Erding! Beim gemeinsamen Schwimmen mit Schildkröten, bunten Fischen und Hammerhaien lauscht man nicht nur beruhigenden Meeresklängen, sondern sogar eindrucksvollen Walgesängen. Hier entdecken die Gäste eine Welt, die man bisher nur an abgelegenen Taucherspots erkunden konnte. Sich frei und schwerelos fühlen, das Gefühl für Raum und Zeit verlieren und eine unbekannte Umgebung kennenlernen, die endlos erscheint… - das ist DIVR!Von einem Schwimmgürtel gehalten, treiben die Besucher an der Wasseroberfläche des Außenbeckens und tragen dabei ein Schnorchel-Set mit Virtual Reality-Funktion und Musik-Begleitung. Beim Untertauchen entfaltet die VR-Expedition ihre volle Wirkung: Die Brille ermöglicht eine 360°-Rundumsicht, durch die man die faszinierende Unterwasserwelt in ihrer ganzen Vielfalt spüren kann.Das patentierte VR-System wurde von den Unternehmen Ballast und wiegand.waterrides entwickelt. Neben der Ocean World, die im Sommer in der Therme Erding angeboten wird, gibt es bald schon eine galaktische Space World, die schon jetzt Lust auf weitere VR-Abenteuer macht.Anmeldung: Am Besuchstag vor Ort beim Baywatch Team am Aufsichtshäuschen beim Crazy River (Außenbereich Wellenbad)Wann: Mo., 1. Juli bis Sa., 31. August; tägl. 11.00-14.00 Uhr und 16.00-19.00 Uhr*Wo: Wellenbad-AußenbeckenDauer: 5 MinutenKosten: 5 Euro pro PersonAltersbeschränkung: ab 8 JahreHinweis: Teilnehmerzahl begrenzt: first come – first dive*12. Juli und 26. Juli: 10 Uhr bis 13 Uhr; 13. Juli, 14. Juli, 27. Juli, 3. August und 10. August: 10 Uhr bis 12 Uhr