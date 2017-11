Nikolausrutschen in der THERME ERDING

Amliefert die THERME ERDING passend zum Nikolaustag ein Zusatzprogramm der besonderen Art: Ab 18 Uhr wird es im Galaxy Erding, Europas größter Rutschenwelt, nicht nur weihnachtlich, sondern auch absolut rekordverdächtig!Nach zahlreichen Rutsch-Records in den vergangenen Jahren möchte die größte Therme der Welt nun den nächsten nach Hause holen, denn zusammen mit dem Rekord-Institut für Deutschland soll der Rekord „die meisten Nikoläuse auf einer Wasserrutsche“ aufgestellt werden.Alle Galaxy-Fans können sich am Nikolaustag ab 14 Uhr am Counter in der Thermen-Galeria registrieren. Ab 18 Uhr werden die Gäste in Nikolauskostümen die legendäre Magic Eye, die längste Röhrenrutsche der Welt, auf einem Reifen hinunterjagen.Als kleines Dankeschön bekommen die ersten 400 Teilnehmer neben ultimativen Rutschvergnügen auch noch den Eintritt in die Therme (inkl. Wellenbad & Galaxy) ab 14 Uhr von der THERME ERDING geschenkt. Der Gast mit dem schönsten Kostüm gewinnt außerdem 2 Tageskarten für die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental.Achtung: Nur vollständig kostümierte Nikoläuse (inkl. Jacke, Hose, Mütze und Bart) werden vom Rekord-Institut für Deutschland anerkannt.Anmeldung per E-Mail an f acebook@therme-erding.de mit dem Betreff "Anmeldung Nikolausrutschen" und unter Angabe der persönlichen Daten (Name, Adresse, Alter, Telefonnummer).Alle Informationen zum Nikolaus-Event in der THERME ERDING finden Sie hier