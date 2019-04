Musical Night unter Palmen

Im Urlaubsparadies unter Palmen präsentiert die 11-köpfige Musicalband des Freien Landesorchester Bayerns die schönsten und bekanntesten Broadway-Melodien. Im Wechsel mit der Live-Musik zeigt die Abraxas Musicalakademie Auszüge aus „Arielle“, „Frozen“ und „Aladdin“. Für Gänsehautmomente sorgt Seilakrobat Niklas Bothe, der sich als Tarzan aus schwindelerregender Höhe vom auffahrbaren Saunadach fallen lässt und mit seiner federleichten Performance zum Staunen bringt!Ganz anders als im Theatersaal verfolgt man das mitreißende Spektakel rund um fliegende Teppiche und Eiskönigin Elsa am besten von einer Sprudelliege im warmen Thermalheilwasser mit direktem Blick auf die Poolbühne.Auch in den Aufgusssaunen – der Bühne der Saunameister – werden die Gäste mit viel Witz und Charme unterhalten. Freuen darf man sich auf unvergessliche Show-Aufgüsse wie „Die Schöne und das Biest“ oder „Der König der Löwen“.Dieses Event-Special genießt der Gast zum regulären Eintrittspreis. Am Samstag, den 27. April hat die VitalTherme & Saunen (ab 16 Jahren, textilfrei) von 9 bis 24 Uhr geöffnet. Auch die Bereiche VitalOase (ab 16 Jahren), Therme, Rutschenwelt GALAXY und Wellenbad kann man an seinem Besuchstag entdecken.