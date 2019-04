Keine Lust auf Eiersuche? - Osterferien in der Therme Erding

Zahlreiche verschiedene Künstler und Showeinlagen sorgen von Samstag, den 13. April bis Sonntag, den 28. April für grenzenlosen Spaß in den Familienbereichen der Therme Erding:Die Zaubereinlagen von Manuela und Käpt´n Loui versprechen magische Momente, während Schnellzeichner Alexander Amelkin in Windeseile eindrucksvolle Portraits anfertigt.Wenn bei der Ballonmodellage lustige Figuren geknotet werden, raten alle Badegäste mit und auch die beliebten Glitzer- & Airbrush-Tattoos bereiten legendäre Urlaubsstunden.Tierisches Vergnügen garantiert Bauchredner Matze und sein quasselnder Zoo und das Team von Wellnessfriseur Maier flechtet den Kids farbige Urlaubssträhnen ins Haar.Jetzt wird’s sportlich: Osterhase Uwe zeigt, dass Wassergymnastik genau so viel Spaß macht, wie Osternester plündern und im Thermen-Außenbecken schlüpfen die Abenteurer in kunterbunte Meerjungfrauen-Flossen.Absoluter Höhepunkt: Der Besuch des Osterhasen am Ostersonntag, den 21. April!In den Erlebnisbädern der Therme Erding bringen jede Menge weiterer Attraktionen nicht nur Kinderaugen zum Leuchten: 27 mega Rutschen begeistern im Galaxy Erding, im Wellenbad fühlt man sich wie im Urlaub am Meer und in der exotischen Therme steht wohltuendes Thermalheilbaden auf dem Programm. Drei liebevoll gestaltet Kids Pools laden die ganze Familie zum Planschen ein und Besucher ab 16 Jahren entspannen in den Wellnesswelten bei den Wohlfühl- und Gesundheitsaktionen der VitalOase und VitalTherme (textilfrei) mit 27 Saunen.Event-Tipp: Am Samstag, den 13. April von 18 Uhr bis 23 Uhr verzaubert die Karibische Nacht mit der Latinband Kaschee, atemberaubenden Shows und einer traumhaften Urlaubskulisse im Wellenbad.Gäste buchen einfach am Empfang oder im Onlineshop den regulären Eintritt für Therme, Wellenbad & Rutschen – das Osterferienprogramm gibt’s gratis dazu!Mehr Informationen und Öffnungszeiten unter www.therme-erding.de