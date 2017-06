Bayern 3 Beachparty mit Christina Stürmer in der Therme Erding

Während die Abendsonne hinter den gigantischen Open-Air-Sommerrutschen langsam unterging, feierten tausende Fans am Außenpool des Wellenbads den Auftritt von Stargast Christina Stürmer. Die 35-jährige Österreicherin begeisterte alle im Außenpool des Wellenbads sowohl mit Hits aus ihrem aktuellen Album als auch mit Klassikern aus den vergangen Jahren.Neben Christina Stürmer lieferten die Bayern 3 Band, DJ Tonic und verschiedene Newcomerbands an diesem Wochenende den perfekten Sound für heiße Sommertage.Das nächste tolle Event wartet übrigens schon im Juli: Freuen Sie sich auf das große Sommerfest der Therme Erding am Samstag, den 08. Juli 2017 und Sonntag den 09. Juli 2017 mit Stargast Max Giesinger.Mehr Infos unter www.therme-erding.deTherme ErdingThermenalle 1 – 585435 Erding