Als "1/2/3 Autoteile / Superkart Team" geht es nach Essen auf die Daytona Kartbahn für den "RTL Spendenmarathon - Wir helfen Kindern".In dem letzten Jahr kam die Riesensumme von 30.000,- Euro zusammen, die für die Kinderprojekte eingesetzt wurden."Wir hoffen wieder eine ähnlich hohe Summe zusammen zu bekommen, um auch Projekte für Kinder in Not, in dieser Region zu fördern", so Olaf Dau.