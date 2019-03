Olaf Dau ist neuer Innenstadtmanager in Ennepetal

Bei seiner Vorstellung im Haus Ennepetal, im Beisein der Bürgermeisterin Imke Heymann und der 1.Vorsitzenden von My City Ennepetal e.V., Barbara Mittag als Arbeitgeber, stellte Olaf Dau die Chancen für Ennepetal heraus, die es zu nutzen gilt:"Die Öffnung der Fußgängerzone, der Umbau der Marktpassage und der Neubau von Haus Ennepetal, ergeben viele neue Chancen und Möglichkeiten, die Innenstadt mit notwendigem Leben zu füllen".Der gelernte Werbekaufmann und Verlagskaufmann, der viele Jahre im Stadtmarketing Bochum und Witten tätig war, beginnt seine Tätigkeit deshalb auch mit der Erfassung des Ladenleerstandes. Hier will er versuchen mit den Immobilienbesitzern ins Gespräch zu kommen und bei der Neuvermietung zu helfen. Erste wichtige Gespräche über Neuansiedlungen sind bereits erfolgt.Aber auch der Kontakt und die Kommunikation mit anderen Akteuren und der Bevölkerung ist ihm wichtig. Eine Fragebogenaktion nach Stärken und wünschen von der Innenstadt, bei der Bevölkerung ist in Planung.Vielfältige Aufgaben stehen also für Olaf Dau an, denn schließlich sind auch Feste und Events in diesem Jahr in der Innenstadt geplant.Die Bürgermeisterin Imke Heymann setzt deshalb auch große Hoffnung in Olaf Dau und ist froh ihn "schnell ins Boot geholt zu haben", so die Bürgermeisterin zur schnellen Einstellung von Olaf Dau.Die Stelle ist im übrigen zur Hälfte von Stadt und Land/Bund finanziert und läuft bis Ende 2020, "Verlängerung der Fördermittel ist wahrscheinlich", so Barbara Mittag, von My City und ergänzt, "die Zusammenarbeit läuft bereits hervorragend und wir konnten viele neue Dinge auf dem Weg bringen".