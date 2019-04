Wieviel Eier sind in den Schaufenstern versteckt ?Dies ist die entscheidende Frage, um Preise im Gesamtwert von über 1.000,- Euro gewinnen zu können.Die Teilnahmekarten liegen in den teilnehmenden Geschäften ausgelegt. Die Ergebniskarten können dann per Post dem Veranstalter My City Ennepetal e.V. geschickt, oder in den teilnehmenden Geschäften abgegeben werden.Danach werden die Gewinner mit der richtigen Anzahl gezogen und benachrichtigt.