Am Samstag den 11. Mai, also der Tag vor Muttertag, können die Kinder kostenlos in der Zeit von 10 - 17 Uhr bei Foto Kottsieper ein Foto von sich oder der Familie machen, gleich mitnehmen und am Sonntag zum Muttertag verschenken.Natürlich können auch "große Kinder" an der Aktion teilnehmen, keine Altersbeschränkung.Eine rechtzeitige Terminabsprache ist bei Foto Kottsieper, Voerder Straße 45, Telefon 75173 notwendig.Eine Aktion von My City Ennepetal e.V.