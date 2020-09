NO - NAME HUNDEBUCHLESUNG

Ennepetal : No Name |

Autoren lesen für den Guten Zweck

...treffen sich am Samstag den 3.Oktober 2 Autoren, ein Veranstalter und hoffentlich viele Zuhörer zu einer außergewöhnlichen Lesung.„Das hat er noch nie gemacht“ ist nicht nur der Titel des neuen Buches des Herausgebers und Autors Burkhard Thom, sondern auch der Titel einer besonderen Lesung.Am Rande von Ennepetal, auf einem p rivaten Übungsplatz hier zu Google Maps ) für Hunde präsentieren die Autoren Charlotte Dargel Carthaus und Burkhard Thom Geschichten und Anekdoten aus dem Leben unserer Vierbeiner.Mit „Das hat er noch nie gemacht“ liegt jetzt der vierte Band mit Hundegeschichten vor und Herausgeber Burkhard Thom versichert, es ist der beste geworden.Ja, das hat er bei jedem einzelnen Buch gesagt, und egal ob wir über „Best of Issn´Rüde“, „Mein Hund heißt Nein!“ oder über „Mein Hund hört aufs Wort“ reden, es stimmte immer.Zusammen mit über fünfzig Autoren entstanden Geschichten aus dem Leben unserer geliebten Köterchen von besonderer Güte. In rund einhundert Lesungen gab es bewegende Momente; ab und an ein Tränchen, aber meistens Spaß und Freude bei den Zuhörern als auch bei den Vortragenden.Fast alle sind im neuen Buch wieder mit von der Partie und haben beim Lesen und Sortieren ihrer Geschichten hat sich die Zahl der Lachfalten der Leser deutlich erhöht. So auch die heiteren Erlebnisse von Stefan Pinnow (WDR– Hier und Heute – MDR), Katie Freudenschuss(Katie Freudenschuss sagt Sachen, und sie singt Songs zwischen Melancholie und Ironie über das Leben, die Liebe und den Rest) und Henning Krautmacher (Sänger und Frontmann der Gruppe Höhner), die sich in die Reihe stellen mit insgesamt achtunddreißig weiteren Autoren aus dem gesamten Bundesgebiet. Sie alle verzichten auf ihr Honorar und stiften die Erlöse der Tiertafel RheinErft. Mit dieser prominenten Unterstützung sollte sich der Bekanntheitsgrad der liebevoll zusammengetragenen Geschichten noch einmal deutlich erhöhen.Wann: Am 3.Oktober 2020 ab 14:00 UhrWo: 58256 Ennepetal – Königsfelderstr./Ecke B 483 -- Freigelände Hundewiese ( Navi