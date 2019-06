Benefizkonzert im Kurpark „Winkelhof“ (Bad Tabarz)

Bad Tabarz ist stolz auf seinen Kurpark und das Tribünenhaus, wodurch vielfältige Kulturveranstaltungen im Park möglich sind. Mit den Jahren zeigt die Tribüne Alterserscheinungen, die nach Reparatur und Farbe rufen.Trotz immens hoher Temperaturen und Sonneneinstrahlung waren viele Besucher gekommen, die sich freilich mehr in den Schatten der Bäume des Parks platzierten, als die vollsonnigen Bankreihen vor der Tribüne zu belegen.Allerdings war die dargebotene Musik nicht so recht passend für ein Parkkonzert, konnte wohl auch mit wachsender Entfernung nicht so voll wahrgenommen werden. Die Erklärung dafür, dass die Bühne nicht den Platz für das ganze Orchester (also vor allem die Blechbläser) habe, ist schlüssig. Doch könnte ich mir vorstellen, dass bei einem weiteren derartigen Konzert weniger Besucher zu verzeichnen sein werden.Dessen ungeachtet, sah ich beim Einwerfen meines Geldscheines bereits reichlich Spenden im Sammelglas, so dass der Dank für das Freikonzert, die Musiker, Organisatoren und auch die bereitstehenden Versorgungsstände auch den freigiebigen Besuchern gilt.