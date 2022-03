Gesundheitswohnpark - Gesundheit und Wohnen - Wohnraum braucht das Land

Großbaustelle - Ehemalige Militärkaserne "Moritz-von-Nassau"



Emmerich am Rhein, Kreis Kleve 02.03.2022Ein riesiges Gelände, was da gerade bebaut wird in Emmerich, wo noch vor kurzem das Militär mit der Kaserne: Moritz-von-Nassau, stationiert war. Die Gesamt-Grundstücksfläche soll nach Angaben ca. 350 Hektar betragen.Emmerich, Kreis Kleve, ist eine Stadt im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen am Niederrhein und unweit der niederländischen Grenze gelegen.Ausführliche Informationen erhalten Sie über folgende Webadressen: