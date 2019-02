Kunsttage Elze 2019 – Kunst und Kunsthandwerk

Am 2. und 3. März findet der Kunsthandwerkermarkt im Elzer Schulzentrum im Heilswannenweg statt. Nach den sehr erfolgreichen Jahren in der Krüger-Adorno-Schule finden die Kunsttage in Elze zukünftig ein paar Meter weiter in der Astrid-Lindgren-Schule statt. Freuen Sie sich auf eine Fortsetzung des Kunsthandwerkermarktes im Landkreis Hildesheim, der dann sein 10-jähriges Jubiläum feiert.Rund 50 Künstler präsentieren traditionelles Kunsthandwerk kombiniert mit trendigem Design. Schwerpunkte bilden diesmal, passend zum bevorstehenden Frühling, die Themen Garten- und Dekoartikel, farbenfrohe Schmuckkreationen und textile Accessoires.Nach dem gemütlichen Bummel und Fachsimpeln lädt zum Ausruhen mit kleinen Speisen und Getränken das Künstlercafé ein. Zur Auswahl stehen mehr als 30 verschiedene Kuchen und Torten, die von den Ausstellern gebacken wurden.