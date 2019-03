Elze : Studio rick |



Alle sind herzlich eingeladen!Am 24. März findet in der Zeit von 15.00 - 18.00 Uhr die offizielle Eröffnung meines neuen Ateliers und Malschule statt. Sie finden uns in der Bahnhofstraße 33 in Elze. Es gibt Snacks, Kuchen und einige kreative Überraschungen.