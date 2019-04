Elze : Studio rick |

Ich biete allen Interessenten die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre den Einstieg in die Acrylmalerei zu finden oder die bereits vorhandenen Kenntnisse durch neue Techniken vzu erweitern.

Der freie Umgang mit Farbe, Spass am kreativen Arbeiten sowie Experimentierfreude sind die wichtigsten Voraussetzungen bzw. Grundlagen für diesen Workshop.

Wir arbeiten nicht nur mit Acrylfarben sondern auch mit Strukturpaste, Rost, Bitumen,Tuschen etc. -die Vielzahl der Möglichkeiten Ihrer Bildgestaltung lässt keine Wünsche offen.

Leinwände und besondere Materialien können. Zum Selbstkostenpreis im Atelier erworben. Bitte Arbeitskleidung mitbringen.