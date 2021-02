ödp gründet Kreisverband

Elmshorn : Buttermarkt |

die ödp Ökologische-Demokratische Partei gründet am Sonntag den 28.02.2021 seinen Kreisverband Pinneberg in Elmshorn Buttermarkt Propstendamm 7. beginn der Versammlung ist um 13 Uhr. es soll der Kreisverband gegründet werden und im Anschluß soll der Direktkandidat für die Bundestagswahl 2021 gewählt werden. Der Kreisverband will bürgernah arbeiten und sich in Zukunft Präsent zeigen. der Kreisverband wird sich an Veranstaltungen und Demos beteiligen, wie zb auf Demos von Friday for Future, gegen Rechts, für eine Agrarwende, Verkehrswende, Veranstaltungen wie 1. Mai, Fest für die Demokratie und Fahrradsternfahrt. Der Kreisverband möchte gerne den Austausch mit den Bürgern und das an seinen Veranstaltungen und Infoständen. Es wird nach den Lockdown auch wieder alle 14 Tage Stammtische geben. Die ödp Kreis Pinneberg macht mindestens einmal im Monat einen Infostand um so zu zeigen wir sind nicht nur zur Wahl Aktiv.

Wer die ödp kennenlernen will oder sich im Kreisverband einbringen mag ist herzlich willkommen zur Gründungsversammlung.