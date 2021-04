Infostand Tschernobyl mahnt : Atomkraft NEIN danke!

Elmshorn : Alter Markt |

Die ödp Kreis Pinneberg steht am Samstag den 24.04.2021 von 10 Uhr bis 14 Uhr mit einem Info-Stand in Elmshorn Alter Markt. Die ödp gedenkt der an die Katastrophe von vor 35 Jahren und informiert warum kein AKW sicher ist und warum Atomkraft sogar nicht Klimaneutral ist. Die Lügen der Atomlobby sind nicht mehr tragbar. Denn mit atomkraft gefährdet man Generationen. Und daher sagt die ödp auch nein zu Atomstrom.

Vor Ort wird auch der Direktkanditat für die Bundestagswahl sein. Und mit den Bürgern reden. Und es werden für die Bundestagswahl auch die Unterstützungsunterschriften gesammelt