Proklamation der Ellgauer Schützenkönige

Ellgau: roguVorstand Olaf Schmid moderierte die Weihnachtsfeier der Ellgauer Lechschützen. Der Höhepunkt des Abends war die Proklamation der Schützenkönige durch Sportleiter Jörg Schlembach. Dies sind die besten Schützen für das Jahr 2020: Schützenkönig für das Jahr 2020 wurde André Müller, Platz zwei „Wurstkönig“ entfiel auf Harald Gschwilm und Jörg Schlembach rangiert auf Rang drei als „Brezenkönig“. Der Schüler Anthony Haak wurde Jugendschützenkönig für 2020, Julia Schmid folgt auf Platz zwei und Platz drei geht an Josefine Stelzer. Den Wanderpokal zur jährlichen Saisoneröffnung („Eröffnungspokal“) gewann Harald Gschwilm mit einem 47-Teiler. Im Vereinsmeisterschießen in der Jugendklasse freuen sich die Schwestern Ramona Münzinger und Rebecca Münzinger über die ersten beiden Plätze. In der Schützenklasse belegt André Müller den ersten Rang, Christoph Mayer freut sich über den zweiten Platz. In der Altersklasse steht Harald Gschwilm auf dem ersten Platz, gefolgt von Olaf Schmid auf Platz zwei.