Die Burenschützen dürfen sehr stolz sein

Nordendorf: roguIm Bürgerhaus trafen sich die Burenschützen Nordendorf zu ihrer Generalversammlung. Vorstand Stephan Hindermayr freute sich, dass nach so langer Zeit wieder ein Treffen möglich war. Kassenprüfer Siegfried Frey bestätigte Kassiererin Edeltraud Samek nach der Bekanntgabe ihres Kassenberichtes eine tadellose Kassenführung. Stolz berichtete Sportwart Dieter Herber über herausragende Ergebnisse aus den Jahren 2019, 2020 und auch 2021. Bei der Bayerischen Meisterschaft 2019 belegte Haci Azmaz mit der Sportpistole Kaliber 45 ACP den ersten Platz, bei der Deutschen Meisterschaft 2019 freute er sich über den 10.Platz (Sportpistole Kaliber 45 ACP). Beim Tochterverein der Großkaliberfreunde Nordendorf e.V. (Vorstand Erwin Schröttle) schoss Haci Azmaz mit der Sportpistole 9 mm bei der Deutschen Meisterschaft des BDS und belegte einen hervorragenden zweiten Platz. Zu dieser einmaligen Leistung gratulierte ihm der Vorsitzende des Tochtervereins der Großkaliberfreunde Nordendorf Erwin Schröttle. Bei der Gaumeisterschaft im Jahr 2020 freuten sich die Nordendorfer Burenschützen ganze sieben Mal über einen ersten Platz. Schütze Haci Azmaz wurde mit der Kurzwaffe in sechs verschiedenen Disziplinen Gaumeister und belegte zusätzlich noch einmal Platz zwei. Armin Ocker wurde mit dem Perkussionsrevolver ebenfalls Gaumeister. In der Mannschaftswertung sicherten sich die Burenschützen drei Mal den ersten Platz. Das waren die Mannschaftsschützen der Gaumeisterschaft 2020: Haci Azmaz, Roland Helget und Andreas Abt (Sportpistole 22 lfB, 1. Mannschaft), Haci Azmaz, Erwin Schröttle und Roland Helget (Sportrevolver 357 Magnum, 1. Mannschaft) und Haci Azmaz, Armin Ocker und Roland Helget (Sportpistole 9mm Para, 1. Mannschaft). Beste Ergebnisse konnten die Burenschützen auch bei der Bayerischen und Deutschen Meisterschaft einfahren. Haci Azmaz erschoss sich im Großkaliber Kombi bei der Einzelwertung den ersten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft 2021. Stolz sind die Schützen auch auf ihre Mannschaft bestehend aus Haci Azmaz, Armin Ocker und Walter Eckard Georg, die sich im Großkaliber Kombi einen hervorragenden zweiten Platz sicherten (Bayerische Meisterschaft 2021). Haci Azmaz belegte mit dem Sportrevolver Kal. 357 Magnum bei der Deutschen Meisterschaft einen lobenswerten 10. Platz, über einen 18. Platz bei der Deutschen Meisterschaft mit dem Sportrevolver 44 Magnum freute sich Armin Ocker.