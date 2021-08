Besondere Ehrungen beim TSV Ellgau

Von Rosmarie GumppEllgau: Der TSV Ellgau lud alle Aktiven zu einem Dankeschön-Essen ein. Eine besondere Ehrung kam dieses Mal Luzia Dür und Christine Gumpp zugute. Luzia Dür ist seit beinahe 50 Jahren Mitglied beim TSV Ellgau. Von 1977 an übermittelte sie als Übungsleiterin in der Gymnastikabteilung 12 Jahre lang den Kleinen Spaß und Freude an der Bewegung. Im Jahre 1988 entstand beim TSV Ellgau eine der ersten Senioren-Gymnastikgruppen im Landkreis Augsburg. Nach entsprechender Ausbildung übernahm Luzia Dür die Senioren, die wöchentlich begeistert zu ihrer Gesundheitsgymnastik kamen. Dass neben der Fitness und der Gesunderhaltung aller Teilnehmer auch die Geselligkeit eine wichtige Rolle spielte, bewiesen die Feste und Feiern, die von „Luzia“ arrangiert wurden. Auch beim alljährlichen Seniorentreffen (vor Corona), das vom Landkreis Augsburg und dem Turngau Augsburg ausgerichtet wurde und bereits schon fünf Mal in der Ellgauer Mehrzweckhalle stattfand, trug sie aktiv mit ihrer sportbegeisterten Seniorengruppe zu einem gelungenen Nachmittag bei. In den Jahren 1981 bis 1988 übernahm Luzia Dür in der Vorstandschaft des TSV Ellgau das Amt der Schriftführerin. Bereits im Jahr 2007 wurde die begeisterte Sportlerin von der politischen Gemeinde mit dem Bürgerpreis für damals 30 Jahre als Leiterin der Frauengruppen ausgezeichnet. Nach über 40 Jahren im Verein wurde sie Ehrenmitglied des TSV Ellgau. Nach 44 aktiven Jahren für den Sport legte Luzia Dür ihre Aufgaben nieder. Für die Nachfolge wird gesorgt. Als Zeichen der Wertschätzung erhielt sie einen Blumenstrauß und eine Tasche (mit süßem Inhalt) mit der Aufschrift „Heldin des Alltags“. Von 1989 (32 Jahre) an war Christine Gumpp die perfekte Leiterin der Kinderturngruppe (4 – 7 Jahre). Zudem bereitete sie jahrelang den Kinderball vor, moderierte diesen mit großer Begeisterung und lud dazu Teenie-Gruppen mit Kinderprinzenpaaren ein, deren Auftritte den Höhepunkt bildeten. Bei den Kindervorturn-Nachmittagen präsentierte die heutige Bürgermeisterin von Ellgau mit ihren Gruppen Spiel und Spaß. Bei den TSV-Festen sorgte Christine Gumpp als Gruppenleiterin mit ihren Turnküken für ein attraktives Rahmenprogramm. Auch die Ellgauer Rathauschefin legte ihr jahrzehntelanges Ehrenamt in jüngere Hände und wurde ebenfalls mit einem Blumenstrauß und einer Tasche mit der Aufschrift „Heldin des Alltags“ überrascht. Die Ehrungen nahmen TSV-Vorstand Matthias Schafnitzel und Monika Wenninger, die Leiterin der Gymnastik-Abteilung vor.