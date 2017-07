"Alle meine Entchen..............." Erstes Badeentenrennen in Ellgau

Der TSV Ellgau lud zum Badeentenrennen einEllgau: rogu300 gelbe Badeenten lagen in der Frontladerschaufel des Traktors, teilweise liebevoll bemalt und mit Namen versehen, bevor sie in den Ellgauer Mühlbach gekippt wurden. Zahlreiche Neugierige kamen zum Treffpunkt in die Ellgauer Bachstraße, um den Start ihrer knallgelben Ente zu erleben. Vom Ausgangspunkt bis zum Stopp am Ellgauer Lagerhaus verfolgten viele Schaulustige die Schwimmkünste der kleinen Plastikentchen, die etwa 15 Minuten lang unterwegs waren. Christine Gumpp übernahm die Moderation der Siegerehrung am Lagerhaus. Die Sachpreise wurden von Ellgauer Firmen gesponsert. Der TSV Ellgau zeichnete für die Organisation, den Ablauf und die Bewirtung beim ersten Ellgauer Badeentenrennen verantwortlich. Der Erlös aus dieser Veranstaltung kommt der Jugendarbeit des TSV Ellgau zugute. Zusätzlich wird noch eine Spielzeug- und Ballkiste für den TSV-Spielplatz gekauft, die vom Kindergarten und auch der Schule genutzt werden können.