"Alle meine Entchen ..............."

Ellgau: rogu350 knallgelbe Badeenten, teilweise liebevoll bemalt und dekoriert, wurden soeben in den Mühlbach gekippt. Zahlreiche Neugierige kamen zum Treffpunkt in die Ellgauer Bachstraße, um beim Badeentenrennen-Start live dabei zu sein. Vom Ausgangspunkt bis zum Stopp am Ellgauer Lagerhaus verfolgten viele Schaulustige das Wettrennen der kleinen gelben Plastikentchen mit den rot leuchtenden Schnäbelchen. Etwa 15 Minuten waren die Entchen im Wasser unterwegs. Bettina Englisch übernahm die Moderation der Siegerehrung am Lagerhaus. Die Sachpreise wurden von Ellgauer Firmen gesponsert. Der TSV Ellgau zeichnete für die Organisation, den Ablauf und die Bewirtung beim zweiten Ellgauer Badeentenrennen verantwortlich. Der Erlös aus dieser Veranstaltung kommt der Jugendarbeit des TSV Ellgau zugute.