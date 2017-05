1. WBO-Sommerreitveranstaltung für Freizeitreiter, Kinder und Jugendliche beim Reitverein Thierhaupten vom 25.-26. Juni 2017

Um ihnen die Möglichkeit zu bieten Turnierluft zu schnuppern und sich im Einsteiger-Level zu messen, hat der Verein dieses Jahr die erste WBO-Veranstaltung in Angriff genommen. Schirmherr ist Landrat Martin Sailer. Er wird als langjähriger Gönner unserer Jugend und des Ponyprojekts auch vor Ort sein.Die 1. Vorsitzende und Turnierleiterin Hildegard Steiner möchte diese Veranstaltung künftig im Jahreskalender fest etablieren und für dieses Klientel der Reiterfamilie ein festes jährliches High Light werden lassen. Nachdem eine solche Veranstaltung finanziell und von vielen Ehrenamtlern getragen wird und vom Verein verantwortet werden muss, kann dies z.B. im nächsten Jahr nur realisiert werden, wenn auch Nachfrage der Reiter besteht. Dieses Risiko sind wir dieses Jahr eingegangen und würden uns auch im Sinne des Angebots für den Reiter-Breitensport sehr freuen, wenn es reich benannt wird.Es gibtvon vielen Sponsoren, ganz besonders für Kinder und Jugendliche für alle Prüfungen und auchhat Prüfungen übernommen. Treue Sponsoren haben uns ebenfalls unter die Arme gegriffen.auch zum Zuschauen werden und Mamas, Papas, Geschwister, Freunde, Onkel und Tanten sollen ihren Spaß haben. So wird es Rundfahrten mit der Kutsche für alle Besucher und bestimmt viel Spaß und Spannung bei den Prüfungen geben.Noch bis zum Donnerstag kann mit demgenannt werden. Mit einer kleinen Gebühr kann auch nachgenannt werden. Jeder kann also mitmachen, Spaß z. B. beim Stilspringen mit Kostüm oder beim Jump and Run (1 Pferde mit Reiter und ein Läufer) sind garantiert. Der Caprilli-Test-WB bietet Springen und Dressur in einer Prüfung an und den Führzügelkindern wird es viel Spaß machen sich zu kostümieren. Auch Hunde dürfen beim Jump and Dog mitmachen. Wer sich schon mehr zutraut oder bereits auf Turniere geht, kann vor allem auch die anderen Prüfungen nutzen. Ein abwechslungsreiches Prüfungsprogramm wie die gängigen Reiterwettbewerbe mit und ohne Galopp, Dressurreiter WB, Spring-WB, Ponystil-Wettbewerb lässt keine Langeweile aufkommen. Das High Light wird das Finale der Kleinen Tour sein wo es ebenfalls tolle Preise auch vom „Bayerns Pferde Champions-Clup“ geben wird. Die Prüfung 2 – ein Reiter-WB-Schritt Trab Galopp wird übrigens am Sonntagvormittag stattfinden. In der Zeiteinteilung kann der genaue Prüfungsablauf eingesehen werden. Für alle Aktiven und Besucher gibt es den ganzen Tag eine reichhaltige Küche, sowie Kuchen und Eis.Es lohnt sich also zu dieser Veranstaltung zu kommen. Es gibt genügend Raum auch zum Abreiten. Auch wenn das Wetter nicht so toll wäre, kann immer, auch zum Abreiten im Trockenen geritten werden. Pferdeboxen zum Übernachten und genügend Parkplätze stehen zur Verfügung. Jegliche Einstiegshilfe findet ihr auch bei der Turnierleiterin und ihrem Organisationsteam, sowie bei der Meldestelle vor Ort. Der Verein hat sich alle Mühe gegeben allen Reitsportlern ein tolles Wochenende zu bieten. Nutzt die Möglichkeit, die extra für Euch geschaffen wurde. Sowie schon für Profis unter Euch wie auch für reine Turnieranfänger ist diese Veranstaltung gedacht. Besucher sind herzlich willkommen. Es wird es ein wunderschönes reitsportliches Wochenende für die ganze Familie sein. Der Eintritt ist frei.Tel. Turnierleitung 0177-2130370E-Mail: hildegard-steiner@t-online.deDie Zeiteinteilung wird in Kürze zu finden sein auf den Webseiten:www.reitverein-thierhaupten.dewww.vrf-schwaben.deFN-Neon leider nicht, da keine Nennung auf FN-Neon möglich istBezahlen der Starts an der Meldestelle vor Ort, dann StartfreigabePrf. Nr. Bezeichnung6 Dressur-WB – E3- zu zweit geritten9 Stil-Spring-WB Kleine Tour Quali zu Prfg. 101 Reiter-WB-Schritt-Trab3 Dressurreiter WB – Quali zu Prfg. 413 Caprilli-Test-WB12 Jump and Run/‘E5 Dressur-WB – E1 - zu zweit geritten7 Springreiter WB15 Ponstil-WB8 Stilspring-WB – Kostüm4 Dressurreiter-WB – Kleine Tour Finale:„Thierhaupten-Cup“11 Pony-Führzügel WB - Kostüm14 Jump and Dog10 Spring WB mit SiegerrundeKleine Tour Finale: Thierhaupten-CupBAYERNS PFERDE Champions-Club