"Unser Fahrdienst wird gerne in Anspruch genommen"

Von Rosmarie GumppEllgau: Helmut Wech, der 1. Vorsitzende des Vereins für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung e.V. strahlt, wenn er von „seinem“ Fahrdienst erzählen kann. Im Januar dieses Jahres nahm er nach langen bürokratischen Verhandlungen seine Tätigkeit auf. Corona stellte den Fahrbetrieb Mitte März ein. Im Juni 2020 wurde der Fahrdienst wieder aufgenommen, selbstverständlich unter den geltenden Corona-Bedingungen. Helmut Wech: „ Die Inanspruchnahme steigt, unsere Fahrerinnen und Fahrer legten bei über 200 Fahrten 5500 Kilometer zurück.“ Allein im Oktober fanden 35 und im November 38 Fahrten statt. Für den begleitenden, ehrenamtlichen Fahrdienst steht ein behindertengerechtes Auto zur Verfügung. Die Fahrten können von Montag bis Freitag zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr unter der Telefonnummer 0152/08367700 gebucht werden. Sie können im Umkreis von 20 Kilometern für einen Arztbesuch bestellt werden, zur Krankengymnastik und Fußpflege gehen, für Gottesdienste und Friedhofsbesuche gelten aber auch für gesellschaftliche Treffen (zurzeit nicht!). Auch für Bank-, Post- und Behördengänge werden die Fahrdienste angeboten und für Einkaufsfahrten mit eventueller Hilfestellung. In Zeiten von Corona sind manche dieser Angebote eingeschränkt, am Telefon wird nähere Auskunft erteilt. Die älteren Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, zeigen sich sehr dankbar über den Service des begleitenden Fahrdienstes. 18 Fahrerinnen und Fahrer leisten hier ehrenamtlichen, vollkommen unentgeltlichen Dienst zum Wohle der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Gerne sind auch neue Gesichter im Fahrerteam willkommen. Vorstandsmitglied Franz Zwerger aus Waltershofen, der auch selbst als Fahrer agiert, koordiniert und organisiert die Fahrdienste, in letzter Zeit auch virtuell. Alle drei Monate wird ein neuer Plan erarbeitet. Die Fahrer kommen aus 10 Ortschaften des Zuständigkeitsbereiches des Vereins für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung e.V., darunter sind auch aktive und ehemalige Bürgermeister/innen. Pro gefahrenen Kilometer werden 0,25 Euro berechnet, Fahrten, die die Krankenkasse vergütet, können nicht übernommen werden. Das Einsatzgebiet umfasst einen Radius von etwa 20 Kilometern mit den Städten Wertingen, Donauwörth, Rain, Pöttmes und Gersthofen. Da die Nachfrage zu Fahrten nach Augsburg und Dillingen immer größer wurde, wurden im Herbst 2020 die Kliniken dieser Städte in das Fahrangebot mit aufgenommen. Den Telefondienst übernehmen neun Ehrenamtliche, die die Bestellungen aufnehmen, Details klären, Hilfestellung geben und dem zuständigen Fahrer rechtzeitig den Einsatzplan zukommen lassen. Im nördlichen Landkreis gibt es hinsichtlich des öffentlichen Nahverkehrs noch große Lücken und deshalb erfreut sich der begleitende Fahrdienst großer Beliebtheit. Freundliche und hochmotivierte Fahrer chauffieren ihre „Kunden“ von Haus zu Haus und eine nette Unterhaltung ist kostenlos mit dabei. Der Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung e.V. handelt nach der Devise: Daheim sein – Daheim bleiben. Zur Umsetzung bedarf es einer flexiblen Mobilität. Zusätzlich bietet der Krankenpflegeverein durch zehn ehrenamtliche Helferinnen Unterstützung für die Betreuung und Versorgung zu Hause und die Entlastung von pflegenden Angehörigen an. Mit dieser Hilfe wurde vor drei Jahren begonnen, 2500 Stunden Hilfe wurden bereits getätigt. Helmut Wech: „ Derzeit arbeiten in unserem Verein über 50 Ehrenamtliche und es ist unsere Aufgabe, den Geist der Nächstenliebe in die kommende Generation zu tragen und weitere Helfer und Unterstützer zu finden“.