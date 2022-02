Neues vom Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung

Von Rosmarie GumppHolzen: Auch im Jahr 2022 organisiert der Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung wieder Sprechtage und Beratungen. Der Bezirk Schwaben hält vier Sprechtage in Nordendorf ab. Am Montag, 14. Februar 2022 war Sabine Kruger von der Beratungsstelle der Sozialverwaltung von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr im VG-Gebäude in der Schäfflerstraße 6 in Nordendorf. Sie beantwortete Fragen zur Thematik Pflege (Welches Heim ist geeignet? Wie wird ein Antrag gestellt? Wer übernimmt die Kosten?). Sabine Kruger gab aber auch Auskunft in Bezug auf Eingliederungshilfe für Schwerbehinderte und psychisch Erkrankte. Weitere Sprechtage sind der 30. 05. 2022, 01. 08. 2022 sowie der 14. 11. 2022, jeweils montags. Hierzu ist eine Terminvereinbarung notwendig unter 0821/ 3101 – 216. Sehr wichtig für Menschen jeden Alters ist eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung. Hierfür organisierte der Verein für ambulante Krankenpflege bereits 22 Beratungstage mit über 250 Beratungen und 420 Personen. Bernadette Harms vom Sozialen Betreuungswesen des Landratsamtes Augsburg kommt am Donnerstag, 03. März 2022 von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr in das Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf, Schäfflerstraße 6. Neben persönlicher Beratung erteilt Bernadette Harms fachliche Unterstützung beim Ausfüllen der verschiedenen Vollmachten. Ferner besteht auch die Möglichkeit der amtlichen Beglaubigung. Auch hierfür ist eine telefonische Voranmeldung unter 08273/2878 erforderlich. Für Mittwoch, 23. März 2022 ist ein Vortrag von Dr. Andreas Redder (Hessing-Stiftung) mit dem Titel „Ursache und Therapie von Rückenschmerzen“ angedacht; Ort und Zeitpunkt werden noch bekanntgegeben. Der Krankenpflegeverein setzt mit diesem Vortrag die vor drei Jahren begonnene Zusammenarbeit mit der Hessing-Stiftung fort. Der freiwillige Fahrdienst, ein Angebot des Vereins für ambulante Krankenpflege, wird sehr gut angenommen. In 2021 konnten 458 Fahrten stattfinden. Fahrten können von montags bis freitags zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr unter 0152 08367 700 bestellt werden. Auch der Helferinnenkreis, der bereits über 2500 Stunden seit seiner Gründung Hilfe leistete, steht für die Betreuung und Versorgung zu Hause und der Entlastung pflegender Angehöriger zur Verfügung. Anfragen und Buchung sind an die Sozialstation Meitingen unter 08271/81394-0 zu richten.