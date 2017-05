Neues Fahrzeug für die "Floriansjünger"

Nordendorf: roguDer Freistaat Bayern verteilt derzeit 40 Katastrophenschutzfahrzeuge auf die verschiedenen Kreisverwaltungsbehörden. Diese Fahrzeuge, die die Bezeichnung modularer Geräteeinsatz Hochwasser tragen, sind mit Rollcontainern bestückt, die mit Stromerzeugern, Kabeltrommeln und Schmutzwasserpumpen in verschiedenen Baugrößen für den Hochwasserschutz ausgerüstet sind. Die beiden Nordendorfer Kommandanten Alexander Langer und Normen Grundgeir, begleitet von den Vorsitzenden Joachim Reiner und Peter Kessinger, holten den neuen Versorgungs-Lkw mit der modularen Grundausstattung in Elze bei Hannover ab. Noch am Anreisetag erfolgte durch die zuständige Firma eine Einweisung in Fahrgestell, Pumpen und Stromerzeuger. Am nächsten Tag ging es für die vier Nordendorfer Feuerwehrmänner mit dem neuen Fahrzeug Richtung Heimat. Dort standen die bisherigen Feuerwehrfahrzeuge Spalier und begrüßten den Versorgungs-Lkw mit Blaulicht. Auch Feuerwehrkollegen aus der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf wollten das neue Auto an Ort und Stelle besichtigen.