Meitingen: roguMit großer Begeisterung beteiligten sich die Jungen und Mädchen der 5. Klassen an der Mittelschule Meitingen am Fahrradturnier des ADAC. „Mit Sicherheit ans Ziel“ so das Motto des Fahrsicherheitstrainings. Hier lernen die Schülerinnen und Schüler sich sicher und fehlerfrei im Straßenverkehr zu verhalten. Auf einem mit verschiedenen Stationen aufgebauten Fahrradparcours konnten die Teilnehmer ihre Verkehrssicherheit unter Beweis stellen. Die „Jüngsten“ der Meitinger Mittelschule stellten sich ehrgeizig und hoch motiviert dieser Herausforderung. Lehrerin Simone Möckl organisierte auch wieder in diesem Schuljahr das Fahrsicherheitstraining, das unter der fachkundigen Regie von Kaspar Schuster vom ADAC durchgeführt wurde. Die Schulleiter Peter Reithmeir und Rosmarie Gumpp konnten folgende Schülerinnen und Schüler mit einem Pokal, mit Urkunden und Medaillen auszeichnen: 1. Platz Vanessa Huber (5b), 2. Platz Sabrina Huber (5c), 3. Platz Jessica Kirchmeier (5c). Bei den Jungen erreichte Lukas Zwerger (5c) Platz 1, Nico Dorfmüller (5b) belegte den zweiten Platz und Luca Endhart (5b) kam auf Platz drei. Schulsiegerin wurde Vanessa Huber aus der Klasse 5b, die stolz aus den Händen von Kaspar Schuster ihren Siegespokal entgegennahm.