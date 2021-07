Leben in Verantwortung

Von Rosmarie GumppMeitingen: Wenn viele Schüler unterschiedlichen Alters, mit unterschiedlichem Temperament und unterschiedlicher Erziehung auf engem Raum zusammenleben, lassen sich Konflikte, Streit und Ärger nicht immer vermeiden. Treten Aggressionen auf, dann beginnt die Arbeit der Streitschlichter. Seit vielen Jahren bildet Lehrerin Simone Möckl mit großem Engagement Streitschlichter an der Mittelschule in Meitingen aus. Dieses Mal waren es Jungen und Mädchen aus der 7. Jahrgangsstufe und den 9. Klassen des Mittlere-Reife-Zuges. Der Kurs startete bereits im Schuljahr 2019/20, durch Corona bedingt konnte die Ausbildung zum Streitschlichter erst im neuen Schuljahr 2020/21 abgeschlossen werden. Lehrerin Simone Möckl ist stolz darauf, dass sich ihre Schützlinge auch Zuhause gut auf ihre Prüfung vorbereiteten und diese dann mit Bravour bestanden haben. Schüler, die einen Streit miteinander haben und diesen selbstständig lösen wollen, können vom Angebot eines Streitschlichtergespräches Gebrauch machen. Die Streitschlichter lassen sich die Situation von beiden Betroffenen schildern, geben die Möglichkeit, Gefühle zu beschreiben, die während des Konflikts entstanden, achten darauf, dass keine Beleidigungen ausgesprochen werden und ermöglichen es, dass sich die streitenden Parteien wieder versöhnen und vertragen. Simone Möckl, die ihr Wissen zum Thema Streitschlichtung an der Lehrerakademie in Dillingen sammelte, steht für „ihre“ Streitschlichter immer gerne zu einem Gespräch bereit, wenn sie dieses gebrauchen und benötigen. Stolz nahmen die neuen Streitschlichter an der Mittelschule Meitingen ihr Diplom aus den Händen von Rektor Peter Reithmeir entgegen. Der Schulleiter und Lehrerin Simone Möckl gratulierten Dario Velican, Markus Eser, Hanna Schweitzer, Franziska Eser, Emily Zarling und Adriana Otto zur bestandenen Prüfung als Streitschlichterin oder Streitschlichter an der Mittelschule Meitingen.