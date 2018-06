Förderverein der Mittelschule Meitingen wählt neue Vorstandschaft

Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Mittelschule Meitingen wurde eine neue Vorstandschaft gewählt. Das mehrköpfige Gremium setzt sich aus Lilijana Kreier, Kerstin Böld, Horst Stenger, Angela Gerstmeir, Bernhard Berchtenbreiter und Daniela Wogawa-Treise zusammen. Vor der Neuwahl wurde die bisherige Vorstandschaft einstimmig entlastet. Rektor Peter Reithmeir blickte in seinem Grußwort auf diverse Aktivitäten der Mittelschule Meitingen zurück. Dabei erwähnte er stolz die Auszeichnung der Mittelschule Meitingen mit dem Berufswahl-SIEGEL für besonders hervorragende Leistungen im Bereich der Berufsorientierung für die Schülerinnen und Schüler. Die Mittelschule Meitingen ist eine von 29 ausgezeichneten Schulen in Schwaben. Dankesworte des Schulleiters gab es für die engagierte Elternschaft auch für die seit vielen Jahren durchgeführte Organisation des Berufsinformationstages an der Mittelschule Meitingen. Mit dem Tagesordnungspunkt Wünsche und Anträge schloss die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Mittelschule Meitingen.