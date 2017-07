"Fit für den Beruf" - Rotary - Club Gersthofen - Nördliches Lechtal lädt ein

Fit für den Beruf – Rotary – Club Nördliches Lechtal lädt Schüler zum Workshop einMeitingen: roguAm Samstag freiwillig in die Schule – keine alltägliche Situation und doch ereignete sie sich an den Mittelschulen Meitingen und Gersthofen. An insgesamt drei Samstagen waren 13 Jungen und Mädchen der beiden Schulen und ihre Lehrkräfte Gast des "Rotary-Clubs Gersthofen - Nördliches Lechtal“. Die Achtklässler wurden dabei von den Sozialpädagogen Diana Heimes und Michael Wallach mit Tipps und praktischen Anwendungen fit für den Beruf gemacht. Beim dritten Treffen an der Mittelschule Meitingen wurden Einstiegsmöglichkeiten für Vorstellungsgespräche geübt. Dr. Reinhard Janta, ehemaliger Geschäftsführer der SGL-Carbon und Rotary-Mitglied war beim Workshop in Meitingen anwesend und stellte sich für die praktische Durchführung einiger Bewerbungsgespräche zur Verfügung. Im Nachhinein wurde Gutes und Verbesserbares intensiv besprochen und der jeweilige Schüler erhielt gute Ratschläge mit auf seinen beruflichen Weg. Die erfahrene Referentin Diana Heimes hatte auch Tipps und Tricks zum Thema Aufregung vor einem Bewerbungsgespräch für die Teilnehmerrunde parat, die diese auch gerne annahmen. Stolz beobachtete Lehrer Fabian Hüttinger aus Gersthofen seine „Schützlinge“, ebenfalls waren die Rektoren Sigrid Puschner (Gersthofen), Bernhard Berchtenbreiter (Meitingen) sowie Konrektorin Rosmarie Gumpp (Meitingen) sowie Annemarie Kobel von den Rotariern anwesend, die sich immer wieder in die konkrete Situation beratend mit einbrachten. Die Achtklässler sollten auch über ihre Stärken und Schwächen nachdenken und in Rollenspielen wurde „Zivilcourage“ geübt. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wurden für ihre Teilnahme mit einem Zertifikat belohnt, das sich für eine anstehende Bewerbung hervorragend eignet. Ein gemeinsames Mittagessen rundete eine gelungene Veranstaltung zur beruflichen Orientierung ab. Für den kommenden Herbst ist ein Nachtreffen angesagt.