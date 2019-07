Eingeladen zum Fest des Glaubens

Nordendorf: roguDomkapitular Walter Schmiedel spendete am 14. Juli 2019 131 Jugendlichen das Sakrament der Firmung in der Nordendorfer Christkönigskirche und in St. Georg in Westendorf. Die eigentliche Vorbereitung begann bereits im Januar dieses Jahres. Dazu gehörte auch ein gemeinsames Wochenende im Jugendhaus in Reimlingen, organisiert von Gemeindereferentin Batistina Pavic, Diplomtheologin Dagmar Huber-Reißler und David Monfroy. Unterstützung fanden die Verantwortlichen auch von engagierten Eltern. Die Firmkandidaten nahmen während ihrer Vorbereitungsphase auch an verschiedenen Projekten teil, beispielsweise am Projekt Solidarität an der Mittelschule in Meitingen oder am Projekt „Fairer Handel“ in ihren jeweiligen Pfarreien. Eine Woche nach ihrer Firmung trafen sich sehr viele Neugefirmte auf dem Nordendorfer Sportplatz, um für das Sakrament des Heiligen Geistes zu danken. Sie trugen im Gottesdienst verschiedene Fürbitten vor. Schön, dass erwachsene Männer den Ministrantendienst übernahmen. Den Freilandgottesdienst feierte Pfarrer Norman D´Souza und Kaplan Sanoj Mundaplakkel. Julia Schmid aus Westendorf dirigierte den Chor, der zur musikalischen Umrahmung der Euchristie beitrug. Diakon Michael Ey verwies in seiner Ansprache auf die sieben Gaben des Heiligen Geistes: Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Rat, Stärke Frömmigkeit und Gottesfurcht. Mit diesen Gaben will Gottes Geist den Menschen aufmischen und ihm Lebenshilfe sein. Auf dem Sportplatz fand anschließend bei schönem Wetter noch eine Begegnung mit einem gemeinsamen Essen statt.