Die 3000-Euro-Grenze überschritten!

Ellgau: roguZwanzig Buben und Mädchen, gekleidet in ihre farbenprächtigen Gewänder als Sternsinger, waren zwei Tage in der Gemeinde Ellgau unterwegs, um für arme Kinder im Libanon zu sammeln. „Ihr bringt den Segen Gottes zu den Menschen in deren Wohnungen und Häuser“, so Kaplan Sanoj beim Gottesdienst am Sonntag in St. Ulrich in Ellgau. Susanne Hurler war wie schon seit vielen Jahren für die Vorbereitung, Planung und Durchführung verantwortlich. Stolz sind die Kinder auch auf ihren ersammelten Betrag von über 3054 Euro. Ein Teil geht wie alljährlich in die Mission nach Brasilien zu Schwester Antonie Zwerger, einer gebürtigen Ellgauerin. Der andere Teil fließt in diesem Jahr in die Unterstützung der Kinder im Libanon.