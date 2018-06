Bürgerinitiativen Rückblick Intersolar 2018

*Power2Drive Europe, die internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität*EM-Power, die Fachmesse für die intelligente Energienutzung in Industrie und GebäudenBesonderes Interesse bekundeten die Bürgerinitiativen zum Thema bidirektionales Laden. So könnte auch das Elektroauto in Zukunft als Zusatzspeicher fungieren. Das hätte den großen Vorteil, dass keine großen Transportleitungen gebraucht werden, wenn das Auto direkt ins Haus einspeißt. So könnte es unter Tags am Arbeitsplatz mit Sonnenstrom umweltfreundlich aufgeladen werden und einen Teil seiner Kapazität am Abend/Nacht abgeben. Leider haben die Energiewendefreunde auf der Messe keinen Anbieter dafür gefunden. Das Thema ist zwar allseits bekannt, man hat versichert, dass daran gearbeitet wird, aber es wird wohl noch ein Weilchen dauern.Die Messestände für PV-Module wurden überwiegend von asiatischen Anbietern dominiert. Eine österreichische Firma bot PV-Module in jeder gewünschten RAL-Farbe an. Die kuriosesten E-Fahrzeuge, sowie schicke E-Roller, Lastenräder, E-Rikschas und Vieles mehr wurde in einer eigenen Halle gezeigt. Auch sehr praktisch war eine kleine mobile Ladeeinheit für´s Elektroauto-Made in Austria.Auch dieses Jahr wieder sehr interessant, war der große Stand von E3/DC, auf dem auch die Livesendungen von Frank Farenski mit EnergiewendeTV stattfanden. Geschäftsführer Andreas Piepenbrink analysierte die weltweit größten Batterieproduzenten. Dabei lag China ganz klar an erster Stelle, gefolgt von Amerika. Deutschland war erschreckender Weise überhaupt nicht vertreten.Auch Prof. Claudia Kemfert und Franz Alt waren zu Gast in den Livesendungen. Dabei ging es unter Anderem um autonomes Fahren, aber auch um eine sozial ökologische Politik. Die Sonne schickt keine Rechnung und ist auch gerade für Entwicklungsländer eine wichtige Alternative, um Flüchlingsströme zu minimieren. Mehr persönlicher Widerstand im Kampf für die Energiewende forderte Franz Alt. Dies können die Bürgerinitativen nur bestätigen.P.S.: Mitschnitte der geladenen Interviewgäste gibt´s hier: https://www.transparenztv.com/