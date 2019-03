Fridays for future in Augsburg - Solidarität am Weltklimatag 2019

Wir als Bürgerinitiativen, gegen Monstertrassen und für eine dezentrale, bürgerfreundliche Energiewende, hatten beschlossen uns solidarisch mit den streikenden Schülern zu zeigen. So fuhren wir gemeinsam mit dem Zug am 15.03.19 nach Augsburg. Dort trafen wir auf viele Schülerinnen und Schüler, die heute nicht die Schulbank drückten, um für ihre Überzeugung auf die Straße zu Gehen. Leider mußten wir von ihnen erfahren, dass die Handhabe wegen ihres politischen Engagements, von verschiedenen Schulen sehr unterschiedlich bewertet wurde. So berichteten uns einige Schüler, dass ihnen im Gymnasium in Donauwörth sowohl mit Verweisen als auch mit Unterrichtsausschluß vom Schulleiter gedroht worden war - und das auch noch vor den Prüfungen. In der Realschule in Rain am Lech ging man mit der Situation wesentlich humaner um. Es wurde dort lediglich festgehalten, wer wegen der Klimaschutzdemo entschuldigt war.Pädagogisch gesehen ist es mehr als verwerflich mit jungen Menschen, so wie am Donauwörther Gymnasium umzugehen, zumal auch jede Schule einen politischen Bildungsauftrag hat. Gerade in Deutschland, sollten solche Demonstrationen als höchstes demokratisches Gut angesehen werden, denn eigentlich ist es schon traurig, dass unsere Kinder zum demonstrieren gehen müssen, um die Erwachsenen in diesem Land zu einem schnellen Handeln für unser aller Zukunft zu bewegen.Ich selber hatte schon oft die Hoffnung verloren und gedacht, das unsere Jugendlichen nur noch shoppen und mit dem Handy umgehen können. Doch ich wurde "Gott sei Dank" eines Besseren belehrt! Diese Bewegung ist einzigartig in der Geschichte - sie verleiht mir Hoffnung und macht mir Mut, dass diese Generation begriffen hat, dass wir nicht Morgen, sondern Heute den Klimaschutz als oberste Priorität leben müssen.