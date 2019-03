Zum fünten Mal Aufspieln beim Wirt in Ellgau

Ellgau : Gasthaus zum Floß |

Bereits zum fünften Mal veranstaltet der Musikverein Ellgau ein "Aufspieln beim Wirt". Am Samstag 16. März um 19.30 Uhr werden im Gasthaus "Zum Floß" in Ellgau

Musikgruppen für Stimmung und gute Laune sorgen.

Auf dem Programm stehen die Ellgauer Blechquetschen, die Gruppe Burning Woods aus Laugna sowie "3 plus 1" aus Buttenwiesen. Ein Event, dass man sich nicht entgehen lassen sollte. Der Eintritt ist frei.