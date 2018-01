Nordendorf: roguCheforganisator Rainer Hurler freute sich über die große Resonanz aus der Bevölkerung: „Fast 500 Menschen kamen zu unserer Fotoausstellung und hinterließen viel Lob“. 14 Hobbyfotografen aus Nordendorf und der Umgebung zeigten über drei Tage im Bürgersaal ihre Schätze. So gab es zauberhafte Tieraufnahmen, herrliche Blumenporträts, sagenhafte Landschaftsbilder, aber auch neuere Fototechniken zu bestaunen. Seit 27 Jahren organisiert Rainer Hurler die Ausstellung der Fotofreunde Nordendorf, seit dem Jahre 2014 kommen die „Kunstwerke“ im entsprechenden Ambiente des Bürgersaales im Nordendorfer Mehrgenerationenhaus zum Vorschein. Rund 500 Besucher schlüpften in die Rolle der Juroren und bewerteten die ausgestellten Bilder. Die Teilnahme an der Ausstellung der Nordendorfer Fotofreunde steht unter keinem bestimmten Jahresthema, es darf gezeigt werden, was dem Fotografen oder der Fotografin lieb und teuer wurde. Sieger der diesjährigen Ausstellung wurde Dieter Herber aus Nordendorf mit seinem zauberhaften Bild „Winterzauber an der Schmutter“. Ein herrliches Landschaftsbild mit zwei Schwänen auf der Schmutter, umgeben von einer „gezuckerten“ Landschaft um Kloster Holzen. Platz zwei belegte Maritta Neugebauer aus Erlingen mit ihrem Foto „Regentropfen“, Sandra Biegler aus Meitingen belegte Rang drei mit ihrem Bild „Filigran“. Sehr erfolgreich war in diesem Jahr auch die Zweitplatzierte Maritta Neugebauer, denn sie landete auch gleich noch zwei weitere erfolgreiche Treffer. Mit „Spiegelung“ und „Familienausflug“ landete sie punktgleich auf Rang vier. Aber auch die anderen Ausstellerinnen und Aussteller dürfen stolz auf ihre gezeigten Werke sein, denn gerade die Vielfältigkeit der gezeigten Fotografien vermittelt der Ausstellung ihr ganz besonderes Flair und begeistert alljährlich wieder aufs Neue. Begeistert von der Ausstellung und den Rahmenbedingungen wie der Präsentation, den Räumlichkeiten oder den Lichtverhältnissen zeigten sich auch die Hobbyfotografen aus Rain, Donauwörth, Dillingen und Wertingen. An der diesjährigen Ausstellung der Hobbyfotografen Nordendorf beteiligten sich Sandra Biegler, Meitingen, Michael Bobinger, Westendorf, Benedikt Böck, Westendorf, Anita Dieminger, Ellgau, Dieter Herber, Nordendorf, Maritta Neugebauer, Erlingen, Michael Scherer, Donauwörth, Silke Stegemann, Nordendorf, Josef Steiner, Meitingen, Gudrun Stiglmeir, Allmannshofen, Richard Stiglmeir, Allmannshofen, Angelika Winter, Gottmannshofen, Renée Zwach, Allmannshofen, Mark Winter, Gottmannshofen.